К атакам на «Северные потоки» может быть причастна проукраинская группировка — The New York Times

По данным американской разведки, взрывчатку на газопроводах, скорее всего, заложили опытные, но не имеющие отношения к армии и спецслужбам водолазы.

Новые разведданные США указывают, что за атакой на «Северные потоки» может стоять «проукраинская группировка».

Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что группа якобы действовала без ведома официального Киева, в том числе президента Зеленского, а взрывчатку на газопроводах, скорее всего, заложили опытные, но не имеющие отношения к армии и спецслужбам водолазы. Также нет свидетельств того, что диверсанты действовали по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников.

«Вероятность того, что атаки на ветки трубопроводов могли неофициально проводиться людьми, связанными с киевскими властями, остается открытой, кто руководил операцией или заплатил за нее, пока не ясно», — говорится в сообщении.

Источники издания пояснили, что пока существуют «огромные пробелы» в собранных сведениях. Но последние данные могут стать «первой значительной зацепкой».

В то же время у ООН нет какой-либо информации о причастности «проукраинской группы» к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

До этого появилась информация о том, что российские подводные газопроводы Nord Stream будут запечатаны и законсервированы, поскольку нет никаких планов по их ремонту или вводу в эксплуатацию в ближайшее время.

Как сообщал Курсор, эксперты рассказали, для чего россия могла подорвать газопроводы «Северный поток» в сентябре. Так, наиболее вероятными мотивами подрывов газопроводов назывались: отмена всех энергетических санкций против россии;

«разморозка» и запуск «Северного потока – 2»;

избегание уплаты штрафных санкций в соответствии с действующими договорами;

энергетический шантаж, чтобы давить на европейские страны. Также Курсор писал о том, что россия могла разбить «Северные потоки» подводным дроном.

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