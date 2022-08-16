К Земле приближается астероид в два раза больше динозавра — NASA

Астероид 2022 PW может быть небольшим, но он пролетит в опасной близости от Земли, на относительно близком расстоянии Луны от планеты.

По данным системы отслеживания астероидов NASA, сегодня астероид почти в два с половиной раза больше динозавра пролетит близко к Земле.

Какой астероид приближается к Земле?

Рассматриваемый астероид был обозначен как 2022 PW и в настоящее время движется в нашем направлении.

Астероид, о котором идет речь, пролетит 16 августа 2022 года, как отмечает Центр изучения объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), а именно со скоростью 7,47 км/с, что соответствует 26 892 км/с.. Это также примерно равно почти 22-кратной скорости звука.

Что особенно примечательно в этом астероиде, приближающемся к Земле, так это расстояние. По данным NASA CNEOS, астероид 2022 PW должен пройти мимо Земли на расстоянии примерно 529 тыс км. Для сравнения, Луна в среднем вращается вокруг Земли на расстоянии около 384 тыс км. Это означает, что астероид 2022 PW будет дальше от Земли, чем Луна, но ненамного. Это будет еще очень близко — особенно в космическом масштабе.

Насколько большой астероид приблизится к Земле в 2022 году?

К счастью, не такой большой. По данным NASA CNEOS, диаметр астероида 2022 PW может достигать 51 метра.

Для сравнения: длинношеий динозавр-зауропод, известный как брахиозавр, по мнению ученых, достигал в длину 22 метров, что примерно в 2,3 раза меньше.

Столкнется ли астероид с Землей в 2022 году?

Если и будет, то не этот.

Когда, по прогнозам, следующий астероид упадет на Землю?

К счастью для нас, сейчас мы в безопасности. Фактически, NASA объявило Землю свободной от риска каких-либо катастрофических столкновений с астероидами в следующем столетии.

Какой следующий астероид упадет на Землю?

Ученые не знают точно, но есть кандидаты. В настоящее время одним из самых опасных астероидов для Земли является астероид Бенну, массивный астероид-бегемот шириной 500 метров.

Есть ли у нас способ предотвратить столкновение астероида с Землей?

Может быть. Область планетарной защиты специально организована для таких вещей, и ученые в NASA и во всем мире усердно работают, пытаясь обезопасить Землю от внеземных угроз — термин «внеземной» означает все, чего нет на Земле, например астероид, а не только относящийся к инопланетной жизни.

В настоящее время наиболее многообещающим из этих усилий является миссия NASA по испытанию двойного астероидного перенаправления (DART), в ходе которой небольшой специально разработанный космический корабль врежется в астероид, чтобы увидеть, сможет ли он хоть немного изменить свою орбиту. Но время покажет, окажется ли это эффективным.

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