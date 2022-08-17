К Земле приближается опасный астероид

По данным NASA, «потенциально опасный» астероид размером с синего кита должен был пролететь мимо Земли в пятницу, 19 августа. Астероид, названный 2015 FF, имел предполагаемый диаметр 13-28 метров и пролетал мимо Земли со скоростью 33 012 км/ч.

Астероид должен был пройти примерно в 4,3 млн км от Земли, что в восемь раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной. С этими небольшими запасами NASA помечает космические объекты и классифицирует их как «потенциально опасные».

После того, как потенциально опасные астероиды отмечены, ученые обычно внимательно следят за ними на случай, если произойдет неожиданный «удар», который может привести к разрушительному столкновению этих объектов с Землей.

NASA наносит на карту астероиды, используя Систему последнего оповещения о столкновении с землей (ATLAS), состоящую из четырех телескопов, которые могут выполнять полное сканирование всего ночного неба каждые 24 часа.

С тех пор, как ATLAS впервые заработал в 2017 году, он обнаружил более 700 околоземных астероидов и 66 комет. Два из этих околоземных астероидов столкнулись с Землей. К счастью, астероиды были достаточно малы, чтобы ничего не повредить.

NASA подсчитало, что околоземные объекты не будут представлять катастрофической опасности для Земли как минимум ближайшие 100 лет. Однако это не означает, что исследователи перестанут искать «потенциально опасные» астероиды.

Космические агентства по всему миру изучают возможные методы отклонения любых возможных астероидов, которые направляются прямо к Земле. NASA запустило космический корабль в рамках своего испытания двойного перенаправления астероидов (DART) в ноябре 2021 года, которое должно было перенаправить неопасный астероид, сбив его с курса. Кроме того, Китай работает над запуском 23 ракет «Чанчжэн-5» по астероиду Бенну с целью предотвращения потенциально катастрофического удара астероида.

Ранее Курсор писал, что к Земле приближается астероид в два раза больше динозавра. Астероид 2022 PW может быть небольшим, но он пролетит в опасной близости от Земли, на относительно близком расстоянии Луны от планеты.

Наша редакция писала, что в Китае придумали новый способ защиты Земли от астероидов. Китайская «система планетарной защиты» в последнее время набирает обороты.

Ученые рассказали, врежется ли в Землю самый опасный астероид. Ученые провели обширное исследование, используя наиболее мощные телескопы в мире, чтобы узнать, врежется ли в Землю астероид, который получил название «самый опасный в истории».

Битва за Луну: NASA обеспокоено космической программой Китая. Представитель МИД Китая заявил, что «США постоянно проводят клеветническую кампанию против наших нормальных и разумных космических усилий».