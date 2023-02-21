Кадры видеорегистратора показали момент, когда в Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение силой 6,4 балла произошло в приграничном районе Турции и Сирии в понедельник, всего через две недели после того, как этот район был разрушен более крупным землетрясением, в результате которого погибло более 47 000 человек. Камера, установленная в автомобиле, запечатлела точный момент нового землетрясения в Турции.

На кадрах с видеорегистратора видны автомобили, припаркованные на обочине дороги, когда в этом районе произошло землетрясение. Видео было опубликовано на странице в Twitter. Подпись гласит: «Камера запечатлела момент, когда автомобиль сильно трясло, когда землетрясение магнитудой 6,4 произошло в южной провинции Хатай в Турции”.

Землетрясение произошло недалеко от южного турецкого города Антакья и ощущалось в Сирии, Египте и Ливане, сообщает Reuters.

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, три человека погибли и более 200 получили ранения.

Число погибших в результате землетрясений две недели назад в Турции выросло до 41 156 человек, сообщило AFAD в понедельник, и ожидается, что оно будет расти и дальше: известно, что 385 000 квартир разрушены или серьезно повреждены, а многие люди до сих пор пропали без вести.

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Кроме того, появилось видео разлома земной коры после землетрясений в Турции.