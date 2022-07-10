Как Bayraktar TB2 остановил наступление россиян на Киев: оператор БПЛА раскрыл секрет

Стало известно, как операторы БПЛА выполняют свою работу на поле боя и почему Bayraktar TB2 может управлять далеко не каждый.

Пролетая высоко над густым украинским лесом, боевой БПЛА заметил длинную российскую колонну, петлявшую по дороге от белорусской границы. Пилот БПЛА использовал бортовые камеры, чтобы просканировать линию деревьев на наличие признаков ПВО, а затем выбрал цель. Бомбы попали в хребет колонны и, один за другим, бензовозы начали взрываться, ослепляя экран оператора БПЛА огненными слоями.

Именно с этой истории начинается статья издания The Times, в которой оператор Bayraktar TB2, старший офицер военной разведки Украины с позывным «Одесса», впервые публично рассказал о своих миссиях, пишет Defense Express.

Офицер утверждает, что это было его одним из самых серьезных достижений. Удачные действия позволили приостановить наступление на черниговском и киевском направлениях.

Всего с начала полномасштабной войны с рф* «Одесса» совершил десятки боевых вылетов, уничтожив более 50 особо ценных целей – от ЗРК до складов с боеприпасами. Он — первый пилот Bayraktar TB2, публично рассказавший о своих миссиях.

«Одесса» сравнивает работу этого беспилотника с хирургическим ножом: «Это не средство авиационной поддержки армии, как ударные вертолеты или самолеты. Наша задача – заставить противника остановить продвижение, уничтожив горючее, боеприпасы. Я лишаю врага возможности атаковать наши войска», – отметил он.

Конечно, такой успех сделал Bayraktar TB2 и операторов этих БПЛА одной из основных мишеней для российской оккупационной армии, поэтому пункты управления этими БПЛА были вынуждены постоянно находиться в движении во избежание ответных ударов.

Также «Одесса» упомянул и о своем пути к «управлению» этим беспилотником — перед тем, как тренироваться на Bayraktar TB2, ему пришлось пройти несколько тестов, которые «изучали» его эмоциональное состояние и способность сохранять спокойствие под давлением, а также способность оставаться сосредоточенным в течение длительного периода при выполнении таких монотонных задач, как поиск скрытых в лесах артиллерийских или зенитных систем.

Такой подход оказался эффективным, поскольку с началом полномасштабной войны с рі беспилотники подразделения «Одессы» постоянно находились в воздухе в битве за Киев, а пилоты совершали изнурительные десятичасовые вылеты с коротким перерывом в сон.

«Одесса» рассказал: «Здесь нет места эмоциям. У меня нет злобы, если я буду злиться, то только наврежу себе и не смогу выполнить задание. Я должен оставаться абсолютно спокойным, чтобы у меня не тряслись руки. Я представляю, что играю в видеоигру».

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!