Какие страны сильнее всего подвержены риску масштабных наводнений

Глобальное потепление представляет серьезную угрозу, так как может вызвать интенсивные наводнения во многих странах мира. Ученые из Всемирного банка определили топ-20 государств, населенные города которых имеют большие шансы в будущем столкнуться со стихийным бедствием.

Об этом говорится в издании Nature.

Страной, которая наиболее подтверждена этому риску, являются Нидерланды. Следом идет Вьетнам, Лаос, Бангладеш и Фиджи. Также в опасности могут быть такие страны, как Япония, Китай, Швейцария, Хорватия, Австрия, Египет и Корея.

Исследователи выражают беспокойство, поскольку наводнения могут привести к разрушительным последствиям, включая потерю жизней, разрушение инфраструктуры и ухудшение экологической ситуации в затронутых регионах, что подчеркивает необходимость срочных действий по борьбе с изменением климата и его последствиями.

Авторы исследования отмечают, что с 1985 года населенные пункты по всему миру, включая деревни и мегаполисы, быстро расширяются и становятся "пищевыми зонами". А угроза наводнений увеличивается, поскольку поселения активно развиваются в опасных районах.

"Курсор" писал ранее, что Испания вошла в число стран, на территории которых в последние дни произошли сильные наводнения. Местные жители поделились в сети кадрами, на которых запечатлели стихийное бедствие.

Еще мы писали, что уже этой зимой Израиль может столкнуться с сильными наводнениями, подобные тем, которые недавно обрушились на Грецию и Испанию. Есть опасения, что многие шоссе, а также железнодорожные пути и станции нашей страны будут затоплены. Хотя в правительстве утверждают, что максимально готовятся к чрезвычайным ситуациям.