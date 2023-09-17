Улицы ушли под воду: Мадрид и Барселону залило мощными ливнями

Местные жители показали видео.

Испания вошла в число стран, на территории которых в последние дни произошли сильные наводнения.





Massive flooding cause chaos in Spain's Madrid. How many floods have you noticed recently? pic.twitter.com/5EU7br49Gt — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 15, 2023

Напомним, что сентябрь начался с тайфуна, который пронесся по Гонконгу, выкорчевав деревья и затопив город. Это было первое из множества экстремальных погодных явлений, которые затронули многие страны и территории всего за 12 дней. Самым катастрофическим из них стало наводнение в Ливии, в результате которого, по данным ООН, погибло более 11 000 человек, а многие тысячи пропали без вести.

Ученые предупреждают, что подобные экстремальные погодные явления, затрагивающие страны по всему миру, могут стать все более распространенными по мере ускорения климатического кризиса, заставляя правительства готовиться к таким сценариям.

Охваченные конфликтами и более бедные страны находятся на передовой линии климатических катастроф.

В этом месяце часть Средиземноморского региона подверглась удару шторма «Дэниел».

Шторм, образовавшийся 5 сентября, первым затронул Грецию, выпустив больше осадков, чем обычно наблюдается за целый год. Улицы превратились в смертоносные реки, затопившие целые деревни и вынудившие спасателей на надувных лодках спасать семьи из затопленных домов.

По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, погибло по меньшей мере 15 человек. Он сказал, что это «один из самых мощных штормов, когда-либо обрушившихся на Европу».

Курсор писал, что недавно Израиль накрыли мощные наводнения.