Канцлер ФРГ: мир никогда не признает попыток россии оккупировать территорию Украины

По словам Олафа Шольца, российская неспровоцированная, неоправданная, агрессивная война против Украины столкнулась с мощным сопротивлением народа Украины, решительность и мужество которого вызывает уважение во всем мире.

Мир не признал аннексии россией* Крыма в 2014 году, не признает и попытки аннексировать новые территории Украины.

Об этом во время второго саммита Крымской платформы заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, международное сообщество никогда не примет российскую незаконную империалистическую аннексию украинской территории.

«Мы осуждаем попытки рф насильственно интегрировать части украинских территорий. Наше послание является четким: любые позорные референдумы и другие попытки изменить статус частей украинской территории никогда не будут признаны», — сказал Шольц.

Лидер ФРГ отметил, что «такие шаги делают невозможными любые переговоры».

«Российская неспровоцированная, неоправданная, агрессивная война против Украины столкнулась с мощным сопротивлением народа Украины, решительность и мужество которого вызывает уважение во всем мире», — сказал Шольц.

Как ранее сообщал Курсор, президент Польши Анджей Дуда во время второго саммита Крымской платформы выступил с инициативой демонтировать Nord Stream 2 в знак изменения политики Запада в отношении российской федерации.

“Я считаю, что многим из нас нужно посмотреть к себе в душу и спросить себя, что произошло после прошлогодней встречи, не слишком ли много стран показывали россии, что они согласны как-то ее задабривать, чтобы можно было и дальше вести business as usual”, — сказал Дуда.

Также Курсор информировал о том, что в ФРГ рейтинг федерального канцлера Олафа Шольца и правящей коалиции опустился до самого низкого уровня за все время с начала пребывания в декабре. Почти две трети немцев — 62% — недовольны работой Шольца. Довольны его результатами лишь 25 процентов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!