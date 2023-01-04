Кейт Миддлтон восхитила соцсети шикарным кардиганом с блестками

В промо-видео «Royal Carols: Together At Christmas», которое было снято 15 декабря и транслировалось в канун Рождества в Великобритании, 40-летняя принцесса Уэльская ослепила поклонников черным вязаным кардиганом с пайетками от Self-Portrait.

На нем была отделка золотым плетением, отделка из искусственного жемчуга и украшения из блесток. У Кейт был сдержанный, но сияющий макияж, в то время как ее волосы были уложены в гламурную волнистую прическу с пробором по центру.

Хотя кардиган принцессы Уэльской был черным — цвет, который королевская семья традиционно не носит на Рождество — он все же был невероятно праздничным благодаря блесткам и замысловатым деталям.

Кстати, это было первым Рождеством для семьи, которое они отпраздновали без королевы Елизаветы II.

Для другого промо-видео Кейт выбрала очень традиционный праздничный наряд, а именно темно-бордовое платье-пальто, которое, как полагают, было сшито на заказ Eponine London.

#latestnews Prince William, Kids Support Kate Middleton at Christmas Carol Service — https://t.co/0DpQ9M2GL9 (POST_EXCERPT} pic.twitter.com/p8UjeyMPOE — Clicky Sound (@ClickySound) December 15, 2022

View this post on Instagram A post shared by Catherine Princess of Wales (@katemiddletonprincessofwales)

В качестве аксессуаров она выбрала подходящие бордовые замшевые туфли на каблуках Gianvito Rossi, соответствующий красный клатч и праздничные длинные серьги-капли Accessorize «Eclectic Gem», которые, как сообщается, стоят около 20 долларов, в то время как принц Уэльский был одет в темно-синий костюм с красным галстуком.

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