Ким Чен Ын впервые показал свою дочь

Верховный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые опубликовал фотографии с дочерью, сделанные во время испытаний северокорейской баллистической ракеты.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь. На фотографиях они держатся за руки перед запуском самой большой баллистической ракеты страны, обладающей ядерным оружием.

Bring-your-daughter-to-work-day in North Korea pic.twitter.com/qbCd4xqEiI — Visegrád 24 (@visegrad24) November 19, 2022

Северная Корея провела в пятницу испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17», сообщило в субботу государственное информационное агентство ЦТАК.

Удивительным дополнением к запуску стало присутствие дочери Ким, существование которой ранее публично не подтверждалось.

По словам аналитиков, ее неожиданное появление повышает вероятность того, что лидерство в тоталитарном государстве может перейти к четвертому поколению Кимов, и предполагает, что ядерное оружие станет частью этого наследства.

KCNA не назвало имя девушки, которая на фотографиях в белом дутом пальто держится за руки с отцом, когда они смотрят на массивную ракету.

По словам экспертов, у Кима, как полагают, трое детей, две девочки и мальчик. Некоторые наблюдатели полагали, что один из этих детей был замечен на кадрах празднования национального праздника в сентябре.

В 2013 году звезда американского баскетбола на пенсии Деннис Родман сказал, что у Ким есть «маленькая» дочь по имени Джу Э. После поездки в Северную Корею в том же году Родман рассказал газете The Guardian, что проводил время с Ким и его семьей и держал ребенка на руках.

Ранее Курсор писал, что военный эксперт назвал типы ракет, которые рф имеет на вооружении.