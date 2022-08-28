Китай готовится к войне: возможна полная мобилизация в ближайшее время

Подготовка к масштабной войне в Китае шла последние 40 лет, а сейчас правящие элиты только ускоряют подготовку к ней.

Китайская Народная Республика открыто готовится к войне, о чем свидетельствуют поправки к Закону о национальной обороне, вступившие в силу в первый день прошлого года — они передают полномочия гражданских чиновников военным. Вся власть ЦВК передается – Центральной военной комиссии Коммунистической партии. То есть Госсовет больше не будет контролировать мобилизацию в Народно-освободительную армию.

Об этом пишет «The Epoch Times».

Теперь Коммунистическая партия Китая и особенно подчиненная ей ЦВК будут принимать все решения, касающиеся войны и мира. Ричард Фишер из вирджинского Международного центра оценки и стратегии считает, что эти поправки «указывают на стремление Китая достичь уровня военной мобилизации «всей нации» для ведения войны и дают КПК официальные полномочия контролировать будущие возможности Китая при масштабной военной интервенции».

Также в интервью 19FortyFive Фишер в этом месяце говорил о том, что последние 40 лет Коммунистическая партия Китая готовилась к жестокой войне, и сейчас правящая организация ускоряет подготовку к ней.

Ранее «Курсор» писал о том, что Япония усиливает оборонную мощь в связи с угрозой нападения Китая.