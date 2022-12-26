Китай и россия намерены укреплять связи — СМИ

В следующем году Китай и россия* планируют еще больше углубить двустороннее сотрудничество.

По словам министра иностранных дел Китая Ван И, Китай намерен углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество с российской федерацией в 2023 году.

Об этом сообщает издание AP.

Дипломат, говоря о войне в Украине, отметил, что сейчас КНР «придерживается принципов объективности и беспристрастности» в этом вопросе. Он добавил, что власти Китая не отдают предпочтения ни одной из сторон, чтобы «не подливать масла в огонь, а также не пытаются извлечь какую-либо выгоду от ситуации».

Китайский дипломат также заявил, что Соединенные Штаты виноваты в том, что отношения между двумя крупнейшими экономиками мира ухудшились и находятся в текущем состоянии. Однако он добавил, что, несмотря на разные проблемы, Китай и США «не могут отделить или разорвать цепочки поставок».

Дипломат заявил, что Китай хочет наладить отношения с США, но пока что Америка считает КНР своим главным конкурентов на мировой арене.

Ранее Курсор писал, что Китай озвучил позицию по вторжению россии в Украину. Китай ранее неоднократно высказывался за поиск мирного решения.

Курсор сообщал, что эксперт заявил, что Китай отказал россии в помощи в войне против Украины. Власти Китая непублично поддерживает антироссийские санкции, которые были введены против россии*, развязавшей войну против Украины.

Напомним, что, по информации журналистов, окружение путина не знало о его намерении начать войну против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!