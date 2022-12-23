Китай отказал россии в помощи в войне против Украины — эксперт

Власти Китая непублично поддерживает антироссийские санкции, которые были введены против россии*, развязавшей войну против Украины.

россия считает Китай своим другом, но КНР не хочет помогать российской федерации и отказывается передавать необходимые ей технологии.

Об этом заявил бывший посол США и член санкционной группы Ермак-Макфол Майкл Макфол.

По словам Макфола, Китай поддерживает санкции против россии и даже выдвигает требования касательно покупки нефти рф.

Дипломат отметил, что рабочая группа выступала за потолок цен на российскую нефть на уровне 30-35 долларов, но страны Запада выбрали иной вариант — потолок цен на уровне 60 долларов.

По его слова, это решение было ошибкой. При этом, даже так называемые друзья путин — Китай и Индия — покупают российскую нефть дешевле на 30%, хотя путин хотел более высокой цены.

Макфол добавил, что Китай не публично отказываются помогать путину, особенно это касается технологических сфер. У Китая есть различные технологии, нужные россии, но они их не передают путину.

Ранее Курсор писал, что Пентагон заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения рф в Украину. По мнению Ллойда Остина, получение ядерного оружия даст автократичным режимам собственную индульгенцию для агрессии.

Курсор писал ранее, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Также путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, что, по информации журналистов, окружение путина не знало о его намерении начать войну против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!