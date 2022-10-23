Китай конституционно закрепил «противодействие независимости Тайваня»

Коммунистическая партия Китая добавила в свою конституцию «противодействие независимости Тайваня». По мнению коммунистов, благодаря новым поправкам можно «неизменно следовать по пути укрепления армии с китайской спецификой».

Об этом сообщает South China Morning Post.

Правки в конституцию (или «Устав политсилы») обсудили в ходе национального съезда КПК в субботу, 22 октября. Их поддержали более 2 тысяч делегатов в рамках общей резолюции.

Некоторые изменения были внесены ради «отображения новые достижения» под руководством Си. Для этого решили добавить «новые события» за 5-летний период в раздел «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры».

Сама партия, согласно новому документу, теперь должна называться «партией высшей руководящей власти». В документе также призвали «продолжать укреплять всеобъемлющее руководство КПК».

Вторая поправка внесена ради официального закрепления противодействия независимости Тайваня. Этому посвящен военный раздел конституции, в котором коммунистическая партия призвала «решительно противостоять и сдерживать независимость Тайваня, а также содействовать миру и справедливому развитию». В рамках этого нужно помогать Китаю укреплять его вооруженные силы и всяческими методами способствовать «объединению родины».

«Всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс «одна страна – две системы», решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую «независимость Тайваня»», – сказано в резолюции.

В документе также упомянули о построении мира, где «царят долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность». Коммунисты считают, что благодаря новым поправкам можно благоприятно следовать по пути укрепления армии с китайской спецификой» и создать сообщество «единой судьбы человечества».

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