Министр обороны Китая заявил об ухудшении отношений с США

Американо-китайские отношения зашли в тупик, поскольку США намерены поддерживать своих союзников, включая Тайвань, а Китай требует не вмешиваться во внутренние дела страны.

Двусторонние китайско-американские отношения сейчас находятся в сложной критической фазе и полностью зависят от Соединенных Штатов.

Об этом заявил в воскресенье министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.

На азиатской встрече по безопасности министр несколько раз повторил, что Китай не является агрессором и стремится только к миру и стабильности. В связи с этим, представитель китайского МИД призвал американскую сторону «укреплять солидарность и противостоять конфронтации и расколу».

Китай отвергает «американскую клевету, обвинения и даже угрозы» в речи министра обороны Ллойда Остина, который сказал в субботу, что Пекин становится «все более агрессивным в азиатском регионе, в том числе вблизи Тайваня».

Остин также заявил, что критично повысилось число столкновений китайских самолетов и кораблей с флотом других стран. США объявили, что будут поддерживать своих союзников, включая Тайвань.

Министр обороны Китая заявил: «Мы просим американскую сторону прекратить клевету и сдерживание Китая. Прекратите вмешиваться во внутренние дела Китая. Двусторонние отношения не смогут улучшиться, если американская сторона не сделает этого».

«Курсор» ранее информировал, что сказал глава Минобороны США: Китай становится все более агрессивным.

Напомним, россия выступила с критикой Израиля после авиаударов по Дамаску.