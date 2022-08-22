Китай наказал чиновников из-за рисунков с «уродливыми детьми»

В Китае уволили или сделали выговор 27 сотрудникам госиздательства из-за иллюстраций с детьми, которые Министерство образования сочло «уродливыми».

Речь идёт о серии рисунков в учебниках по математике. Местные чиновники сочли, что они противоречат «эстетическим вкусам публики» и не соответствуют «основным требованиям нравственного воспитания».

Об этом сообщает Bloomberg.

«Некоторые проиллюстрированные персонажи уродливы, демонстрируют плохой дух и стиль и не отражают положительный образ детей нашей страны», – сделали заявление в министерстве образования.

Еще в мае этого года иллюстрации к литературе для начальных классов школы People’s Education Press взбудоражили китайские социальные сети. В частности, пользователей возмутили то, что ученики имеют маленькие глаза, ибо, по их мнению, это проявление расизма. Кроме этого, в Китае обратили внимание на одежду учеников, имеющую звезды и полоски. Это решение раскритиковали из-за пропаганды проамериканских настроений.

China punishes more than two dozen education officials over “ugly” math textbook drawings https://t.co/dVxgRTijCU — Bloomberg (@business) August 22, 2022

В итоге издателю учебников приказали изменить дизайн рисунков и публично извиняться в его официальном аккаунте WeChat. В министерстве образования заявили, что производитель обещает поспособствовать увеличению лидерства Коммунистической партии над образовательными материалами, чтобы те «всегда придерживались правильного политического направления и ценностной ориентации».

Следует отметить, что на протяжении последних лет Китай ужесточает контроль над образованием и учебными программами для повышения патриотизма среди молодого поколения. Также местное правительство осуществило меры для запрета учебников от зарубежных издателей и обучению учеников начальной и средней школы идеологическим учениям президента Си Цзиньпина.

Как мы писали раньше, Китай обеспокоен воспитанием не только собственного населения. Так, недавно китайский посол во Франции Лу Шайе сказал, что граждан Тайваня надо «перевоспитывать» после «воссоединения» с Китаем ради отсутствия сепаратистских настроений.

Кроме этого, оказалось, что китайское правительство с помощью корпорации Tencent оказывает пропагандистское давление на детей всего мира посредством видеоигр.