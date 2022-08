Китай наказал чиновников из-за рисунков с «уродливыми детьми»

Речь идёт о серии рисунков в учебниках по математике. Местные чиновники сочли, что они противоречат «эстетическим вкусам публики» и не соответствуют «основным требованиям нравственного воспитания».

Об этом сообщает Bloomberg.

Еще в мае этого года иллюстрации к литературе для начальных классов школы People’s Education Press взбудоражили китайские социальные сети. В частности, пользователей возмутили то, что ученики имеют маленькие глаза, ибо, по их мнению, это проявление расизма. Кроме этого, в Китае обратили внимание на одежду учеников, имеющую звезды и полоски. Это решение раскритиковали из-за пропаганды проамериканских настроений.

China punishes more than two dozen education officials over “ugly” math textbook drawings https://t.co/dVxgRTijCU

— Bloomberg (@business) August 22, 2022