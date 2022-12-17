Китай обеспокоен поражениями рф в Украине и ядерной риторикой кремля — ЦРУ

По словам Уильяма Бернса, партнерство россии и КНР «имеет определенные пределы, по крайней мере с точки зрения нежелания президента Си оказывать путину военную помощь, о которой он просил во время войны в Украине».

Китай обеспокоен неудачей российского вторжения в Украину, потому что это влияет на его планы по Тайваню.

Об этом в эфире американского общественного телевидения PBS заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, сообщает Голос Америки.

Так, Бернс считает, что нападение кремля* на Украину, и особенно провал его первоначального плана, вызвали беспокойство у лидера КНР Си Цзиньпина.

«Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое внимание этой войне и плохим военным результатам россии, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах», – сказал Бернс.

По его словам, «было интересно наблюдать за реакцией китайского руководства на войну в Украине», потому что за несколько недель до начала вторжения в Украину президент россии владимир путин и руководитель Китая Си Цзиньпин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине и провозгласили «безграничную дружбу». Но границы этого партнерства проявились уже через несколько недель — Пекин не поставляет оружие в россию для использования на войне в Украине.

«Оказывается, что это партнерство действительно имеет определенные пределы, по крайней мере с точки зрения нежелания президента Си оказывать путину военную помощь, о которой он просил во время войны в Украине», – отметил глава ЦРУ.

При этом на вопрос о том, что больше всего беспокоит руководство ЦРУ в этом конфликте, Бернс ответил, что это ядерная риторика кремля.

«Я считаю, что было очень опасное бряцание ядерным оружием, которым занимаются путин и его окружение», – сказал Бернс и добавил, что ради этого разговора он встречался с главой российской разведки сергеем нарышкиным.

По словам Бернса, москва пытается запугать Запад, однако американская разведка «не видит четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия».

«Мы очень четко дали понять, президент очень четко дал понять россиянам, какие серьезные риски это будет иметь. Я считаю, что также было очень полезно, что Си Цзиньпин и премьер-министр Индии выразили обеспокоенность использованием ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян», – сказал Бернс.

Как сообщал Курсор, встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20 может привести к геополитической и стратегической катастрофе для кремлевского режима.

Также «Курсор» сообщал, что Байден сделает Си Цзиньпину предупреждение, связанное с Северной Кореей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!