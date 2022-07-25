Китай передал угрозы США: поездка Нэнси Пелоси на Тайвань под вопросом

В понедельник МИД Китая вновь передал ультиматум американским властям, угрожая принять решительные меры против визита Нэнси Пелоси.

Китай передал жесткие предупреждения американским чиновникам по поводу возможного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В понедельник представитель Министерства иностранных дел Китая подтвердил этот факт.

«Китайская сторона неоднократно давала понять Соединенным Штатам, что решительно возражает против визита спикера Пелоси на Тайвань. Мы полностью готовы к ответным действиям», — заявил пресс-секретарь МИД Чжао Лицзянь.

Журналисты опасаются, что китайские военные заблокируют высадку спикера Конгресса на остров или даже применят истребители для перехвата американского самолета.

«Если США пойдут своим путем, Китай, безусловно, примет решительные и силовые меры для защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности, а Соединенные Штаты должны понести ответственность за любые серьезные последствия», — передал Чжао Лицзянь ультиматум Китая.

Согласно информации CNN, в Белом доме обеспокоены возможной реакцией Китая и мерами по срыву визита спикера Конгресса.

Высокопоставленные американские чиновники заявили: «Китай может объявить бесполетную зону над островом перед возможным визитом Нэнси Пелоси и попытаться сорвать поездку, что может еще больше усилить напряженность в регионе».

Ранее «Курсор» уже информировал, что Китай пригрозил США из-за Пелоси.

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