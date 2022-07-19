«Подорвет суверенитет»: Китай пригрозил США из-за Пелоси

Спикер палаты представителей посетит Тайбэй в следующем месяце, сообщает FT. Высказывания Китая указывают на возможную конфронтацию между Вашингтоном и Пекином.

Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, что визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси серьезно подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая, и Соединенные Штаты будут нести последствия.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, выступавший на очередном брифинге для прессы после того, как Financial Times сообщила ранее, что Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, заявил, что Китай примет решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Китай выпустил аналогичное предупреждение о запланированном визите Пелоси в апреле, прежде чем она заразилась Covid-19 и отменила поездку.

«Китай решительно выступает против этого, поскольку это окажет серьезное влияние на политическую основу двусторонних отношений, — заявил Чжао на регулярном брифинге в Пекине. — Если США будут настаивать на том, чтобы пойти по ложному пути, Китай примет решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Все вытекающие последствия лягут на американскую сторону».

Ни один действующий спикер США не посещал Тайвань с тех пор, как Ньют Гингрич посетил остров в 1997 году.

Ранее Курсор писал, что Иран не оставил попыток мести за убийство командира Революционной гвардии Касема Сулеймани и хочет убить бывшего президента Дональда Трампа и бывших чиновников администрации США.

Напомним, что, по словам представителя Государственного департамента Неда Прайса, Соединенные Штаты ужесточат санкции против Ирана, если он решит предоставить россиянам беспилотники.