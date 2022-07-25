ФБР: Китай получал данные о ядерном арсенале США с помощью Huawei

Федеральное бюро расследований США пришло к мнению, что Китай получает разведданные о ядерном арсенале Соединенных Штатов через телекоммуникационную компанию Huawei.

Об этом сообщили в CNN.

Оборудование китайской компании Huawei, расположенное на вышках сотовой связи недалеко от военных баз США, может производить помехи и считывать сообщения от Министерства обороны. По этой линии также передаются данные, используемые Стратегическим командованием США, в сфере ответственности которого находится ядерное оружие.

Подозрения о таких возможностях оборудования сетей 5G озвучены давно. Ранее были инициированы расследования в отношении Huawei, которое санкционировал еще Барак Обама. Это привело к охлаждению отношений с Китаем.

Детали расследований не разглашались. По словам источников, выводы были засекречены, и о них отчитывались напрямую в Белый дом, так что многие высокопоставленные чиновники даже не знали о них до 2019 года.

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Также мы информировали о совместных учениях: израильские и итальянские ВВС проводят операцию «Щит молний». ЦАХАЛ заявил о начале военно-воздушных учений с итальянскими силами в рамках совместного военного сотрудничества. В них примут участие израильский F351 Adir и итальянский F35.