Китай в пять раз быстрее запокупает новое оружие, чем США: военный рассказал, в чем проблема

Китай довольно быстро и эффективно закупает оружие. Американский военный отметил, что США должны разработать действенные механизмы в ответ.

В США обеспокоены темпами вооружения Китая. Офицер Воздушных сил США Кэмерон Холт, отвечающий за все аспекты заключения контрактов, выступил с категорическим предупреждением о скорых успехах Китая в оборонных закупках.

Об этом пишет Defense Express.

Так, по словам военного, сейчас вооруженные силы Китая получают новую технику «в пять-шесть раз» быстрее, чем США. Пентагон, по его словам, должен срочно пересмотреть свои подходы к развертыванию нового оружия, тогда как Китай все чаще борется за лидерство в разработке всех видов современных военных технологий.

Военный считает, что основная проблема заключается в системе обеспечения ресурсами. По мнению Холта, процесс военных закупок в США будет и в дальнейшем не столь быстрым и оперативным до тех пор, пока не будет проведена соответствующая реформа.

Отмечается, что действующая архитектура оборонных закупок в США была настроена на полевые технологии и возможности, предопределенные на четыре года. Но такая концепция имеет ограниченное или даже деградирующее применение в сегодняшних реалиях, где быстро появляются новые технологии – реальность, которую смог принять Китай, но к которой американская система не смогла быстро приспособиться.

Напомним, что в Мариуполе солдаты рф* продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать».