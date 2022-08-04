Китай выпустил несколько ракет вокруг Тайваня: кремль отреагировал

Кремль заявил, что Китай имеет право проводить военные учения вокруг Тайваня.

Кремль заявил в четверг, что Китай имеет суверенное право проводить крупные военные учения вокруг Тайваня, и обвинил Соединенные Штаты в искусственном разжигании напряженности в регионе.

В четверг Китай выпустил несколько ракет вокруг Тайваня, начав беспрецедентные военные учения на следующий день после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на самоуправляемый остров, который Пекин считает своей суверенной территорией.

Кремль также призвал Армению и Азербайджан к сдержанности после того, как Азербайджан заявил, что его силы отразили атаку армян вблизи спорного анклава Нагорного Карабаха.

Спор из-за региона, гористой территории внутри Азербайджана, контролируемой с 1990-х годов этническими армянами, в 2020 году перерос в шестинедельную войну, в ходе которой азербайджанские войска вернули себе часть территории.

Обе стороны согласились работать над мирным планом, но периодически обвиняют друг друга в обстрелах границы.

Напомним, что Столтенберг заявил, что в интересах Североатлантического альянса, чтобы президент россии владимир путин не преуспел в своих амбициях в Украине.

Редакция ранее информировала, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах.

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