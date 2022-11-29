Китай заявил, что американский крейсер вторгся на его территорию

Китай сообщил, что американский крейсер пересек его суверенную территорию и вошел в воды в Южно-Китайского моря,

Об этом заявили во вторник китайские военные.

«Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая», — заявил представитель Южного командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.

В связи с этим, китайские военно-морские силы отслеживали американский корабль вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море, а затем отогнали ракетный крейсер за пределы своих морских границ.

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