Китай заявил, что поддерживает россию под лидерством путина

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой мид рф сергеем лавровым*.

Во время разговора Ван И заявил, что Китай будет поддерживать россию «под руководством владимира путина».

Об этом говорится в коммюнике, которое опубликовало китайское ведомство.

«Китайская сторона также будет твердо поддерживать российскую сторону под лидерством президента путина, в том, чтобы объединять российский народ для преодоления трудностей, устранения проблем, реализации стратегических целей развития и утверждать статус россии как крупного игрока на международной арене. Китай и россия имеют легитимное право реализовать свой путь развития… Любые попытки заблокировать прогресс рф и Китая обречены на неудачу», — говорится в документе.

В МИД отметили, что Китай заинтересован в развитии сотрудничества с россией в разных областях, чтобы оно вышло «на более высокий уровень».

Ранее Курсор писал, что Китай с начала войны в Украине почти удвоил покупку энергоресурсов у россии. Китай все еще продолжает закупать энергоресуры у страны-агрессора по сниженным ставкам.

Как сообщал Курсор, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что президент рф владимир путин в третий раз обратился к Китаю касаемо предоставления политубежища. По словам Арестовича, кремлевскому диктатору ответили «да».

Также Курсор информировал о том, что Китай и Турция помогают российским властям обходить введенные санкции.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!