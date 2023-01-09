Китайские бомбардировщики вторглись в небо на Тайванем

Власти Тайваня сообщили, что 57 китайских военных самолетов и четыре корабля вошли в зону ПВО страны.

Об этом сообщает DW.

Пекин заявил, что проводил патрулирование и боевые учения вокруг Тайваня. Это произошло в рамках вторых учений, проведенных менее чем за месяц.

В воздушном пространстве Тайваня зафиксированы: истребители J-11, J-16, Су-30, J-10 и стратегические бомбардировщики H-6, которые способны нести ядерное оружие. Последние — совершили перелет на юг Тайваня.

Цель учений Китая заключалась в том, чтобы проверить совместные боевые возможности и «решительно противостоять провокационным действиям внешних сил и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», заявило командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.

Группа немецких законодателей прибыла на Тайвань после того, как представители министерства обороны сообщили об обнаружении китайских военных самолетов.

Председатель парламентского комитета по обороне Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая возглавляет немецкую делегацию, заявила, что этот визит является «знаком солидарности» с Тайванем. Штрак-Циммерманн добавила, что делегация обсудит текущую «опасную ситуацию».

Министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер также планирует посетить Тайбэй весной, что станет первым визитом члена кабинета министров Германии за 26 лет.

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