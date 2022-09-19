Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань

Тем временем Джо Байден заявил, что американские войска будут защищать остров в случае китайского вторжения.

Девять самолетов и пять кораблей армии КНР окружили Тайвань в понедельник, 19 сентября. Два воздушных судна КНР при этом пересекли медианную линию Тайваньского пролива, сообщили в Министерстве обороны острова.

Тем временем, как информирует Reuters, президент США Джо Байден заявил, что американские войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения.

На вопрос, будут ли силы США защищать демократически управляемый остров, на который претендует Китай, он ответил: «Да, если речь будет идти о беспрецедентном нападении».

На просьбу уточнить, имел ли он в виду, что, в отличие от Украины, американские войска — мужчины и женщины — будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения, Байден ответил: «Да».

Как известно, 16 сентября заместитель директора ЦРУ США Дэвид Коэн рассказал, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы планирует захватить Тайвань к 2027 году.

По словам офицера контрразведки, председатель КНР дал приказ своим военным подготовить Народную освободительную армию Китая к захвату острова. При этом Коэн подчеркнул, что Вашингтон не уверен, насколько Пекин готов воплотить планы в жизнь.

Как сообщал Курсор, китайские военные учения принесли больше пользы Соединенным Штатам, поскольку позволили раскрыть секреты его вооружения, а также вычислить уязвимые места.

Также мы сообщали, что Тайвань отреагировал на новый «удар» со стороны Китая. Тайвань прокомментировал решение Китая ввести санкции против официальных лиц, поддерживающих независимость острова.

Также наш сайт информировал про конфликт на Тайване: Китай отказался от переговоров с США. Китай отложил на неопределенный срок некоторые линии переговорного процесса с США в качестве контрмер на визит Нэнси Пелоси на Тайвань.