Климатический кризис ведет к необратимым разрушениям — доклад ООН

Согласно новому межведомственному отчету, подготовленному Всемирной метеорологической организацией, мир движется в неправильном направлении, когда дело доходит до решения климатических проблем планеты. В то время как мировые державы постоянно наращивают свои обязательства по достижению нулевых выборосов, последние отчеты подчеркивают огромную пропасть между их стремлениями и реальностью.

В отчете United in Science 2022 показано, как уровни атмосферных парниковых газов, включая двуокись углерода (CO2), метан (CH4) и закись азота (N2O), продолжают расти до рекордных уровней. Восстановившись после краткого перерыва из-за COVID-19, выбросы парниковых газов в настоящее время превысили допандемический уровень.

Все это означает, что мы с трудом преодолели мировые климатические цели. В Парижском соглашении по климату в 2015 году мир поставил цель ограничить глобальное потепление ниже 2°C (3,6°F), в идеале 1,5°C (2,7°F) выше доиндустриального уровня. Этот нижний предел сейчас быстро приближается. В отчете подчеркивается, что в настоящее время существует 48% вероятность того, что в течение как минимум одного года из следующих пяти лет среднегодовая температура временно будет на 1,5°C (2,7°C) выше доиндустриального уровня.

Если планета должна соответствовать цели 1,5°C, установленной Парижским соглашением, то обязательства по сокращению выбросов к 2030 году должны быть в семь раз выше, чем сейчас. Проще говоря, мир делает недостаточно, чтобы избежать катастрофических последствий климатического кризиса.

«Наводнения, засухи, аномальная жара, сильные ураганы и лесные пожары становятся все хуже и хуже, с тревожной частотой бьют рекорды. Волны тепла в Европе . Колоссальные наводнения в Пакистане. Продолжительные и сильные засухи в Китае, на Африканском Роге и в США. В новых масштабах этих бедствий нет ничего естественного. Это цена зависимости человечества от ископаемого топлива», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Отчет United in Science этого года показывает, что климатические воздействия ведут к неизведанным территориям разрушения. Тем не менее, каждый год мы удваиваем эту зависимость от ископаемого топлива, даже несмотря на то, что симптомы быстро ухудшаются»., — сказал он.

Согласно отчет, последствия становятся все менее абстрактными. Последние семь лет — с 2015 по 2021 год — были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Кроме того, существует 93% вероятность того, что по крайней мере один год из следующих пяти будет теплее, чем самый теплый год за всю историю наблюдений — 2016 год.

К концу 21-го века существует 66% вероятность того, что средняя глобальная температура достигнет 2,8°C (5,04°F) выше доиндустриального уровня, если правительства будут придерживаться своей текущей политики. Согласно отчету, даже если обновленные обязательства будут полностью выполнены, вероятно, будет происходить повышение температуры на 2,5°C (4,5°F).

Поскольку человечество уже проходит точку невозврата, мир должен стремиться максимально уменьшить ущерб и искать способы адаптироваться к изменяющейся планете.

«Этот отрезвляющий отчет подтверждает, что наши медленные успехи в сдерживании роста выбросов парниковых газов означают, что мир не сможет сдержать глобальное потепление в достаточной степени, чтобы избежать хотя бы некоторых пагубных последствий. Таким образом, хотя усилия по замедлению выбросов должны продолжаться и ускоряться, мы остаются с неприятным фактом, что нам придется адаптироваться к изменяющемуся климату», — заявил почетный профессор Невилл Николлс, эксперт по окружающей среде из Университета Монаша, который не принимал непосредственного участия в отчете.

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