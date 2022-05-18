Еврейский житель Торонто был найден мертвым через девять месяцев после исчезновения

Во вторник полиция подтвердила, что человеческие останки, найденные на прошлой неделе в Аксбридже, примерно в 70 километрах к северу от Торонто, принадлежат 32-летнему Ариэлю Каплану из Торонто.

Еврейский житель Торонто был найден мертвым примерно через девять месяцев после исчезновения.

Об этом сообщает Israel National News.

Местные сотрудники были вызваны на место после того, как человеческие останки были обнаружены в мешке, плавающем в пруду.

Служба судебно-медицинской экспертизы Онтарио подтвердила, что останки принадлежали Каплану.

«Члены нашего отдела общественной безопасности, а также команда водолазов региональной полиции Йорка провели обширный поиск на земле и в воде. Следствие продолжается». — говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, Каплан пропал без вести в августе 2021 года. В мае 2021 года ему было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в хранении имущества, полученного преступным путем, на сумму более 5000 долларов за его предполагаемую причастность к краже тягача с товарами на сумму почти 250 000 долларов, включая тысячи бутылок сока.

Подразделение по расследованию убийств полиции Дарема работает над этим расследованием совместно с полицией Торонто, подтвердили силы. Всех, у кого есть информация по этому делу, или тех, кто разговаривал с Капланом или видел его до его исчезновения, просят связаться с полицией.

Напомним, что во время беспорядков в Иерусалиме агрессивно настроенные палестинские арабы камнями атаковали полицейских. Столкновения начались во время похорон арабского экстремиста. Прямо на кладбище были запущены фейерверки.