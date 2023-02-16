Коалиция на грани раскола: у Бен-Гвира взбунтовались против Нетаниягу

В то время как крайне правая партия Бен-Гвира «Оцма Иегудит» вновь заявляет о разочаровании политикой правительства, член парламента от фракции Альмог Коэн говорит, что у палестинцев есть «нацистская культура», и призывает к жестким шагам.

Экстремистская партия министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира «Оцма Иегудит» в четверг продолжила выступать против коалиции, членом которой она является, за ее политику в отношении палестинцев.

Coalition MK calls Palestinians ‘Palestinazis,’ urges TikTok ban in East Jerusalem https://t.co/AfrzwztiMH — The Times of Israel (@TimesofIsrael) February 16, 2023

Бен-Гвир заявил в среду о своем разочаровании правым правительством во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу после того, как оно выкорчевало деревья, незаконно посаженные поселенцем недалеко от Шило. Он сказал, что эта политика «не может продолжаться», а также осудил инцидент, в ходе которого член Кнессета от его партии Лимор Сон Хар-Мелех заявила, что она подверглась сексуальному насилию со стороны полицейского.

Угроза Бен-Гвира в отношении сохранения сплоченности коалиции является «серьезной», заявил в четверг радио 103FM член парламента от партии «Отцма Иегудит» Альмог Коэн. «Мы вошли в правительство на основе обещания, что это будет полностью правое правительство, и такая политика, какую мы видим сейчас, не может продолжаться», — заявил Бен-Гвир вчера.

«Если мы не получим соответствующие инструменты для восстановления личной безопасности, мы не будем участвовать в миссии, — сказал он. — Нам не нравится сценарий левого правительства, но… мы пришли не для того, чтобы получить прибыльную работу, а для того, чтобы создать перемены».

В среду, когда Коэн давал интервью общественному телеканалу «Кан» об инциденте в поселении Шило, он употребил термин «палестинацистские деревни», имея в виду палестинские города в этом районе.

Когда интервьюеры спросили его, почему он использовал этот термин и сравнивает ли он палестинцев с нацистами, Коэн удвоил сравнение.

«Прямо сейчас палестинцы занимаются нацизмом, убивают евреев. Там есть нацистская культура», — сказал он, сославшись на теракт в пятницу в Иерусалиме, в результате которого были убиты трое израильтян-евреев, в том числе два брата в возрасте 5 и 7 лет.

Когда один из интервьюеров заметил, что в случае с нацистами убийство миллионов евреев во время Холокоста было систематическим и организованным, Коэн ответил: «У нас оно также является систематическим и организованным».

«Значит, все палестинцы — нацисты?» — спросил интервьюер.

«Нет, не дай Бог, не все они нацисты, — сказал Коэн. В настоящее время существует подстрекательство — кто хочет увидеть это в TikTok, добро пожаловать — нацистское подстрекательство к убийству евреев. Тринадцатилетние подростки, отправляющиеся убивать евреев, ничем не лучше нацистов, убивавших евреев. Нет никакой разницы».

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