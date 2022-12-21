В США обнародован отчет о налогах Трампа

Демократы в течение долгого времени требовали обнародовать финансовые отчеты Дональда Трампа.

Бюджетный комитет Палаты представителей США, который контролируют демократы, накануне обнародовал отчет касательно проверки налоговых деклараций бывшего президента Дональда Трампа за срок с 2015 по 2020 годы.

Об этом сообщает CNN.

«Комитет обнародовал отчет, подтверждающий провалы программы президентского аудита вместе с дополнительным отчетом Объединенного комитета по вопросам налогообложения, который содержал детали налоговых деклараций Трампа», — говорится в сообщении.

Глава комитета конгрессмена Ричард Нил отметил, что эти материалы показали, что необходимого президентского аудита налогов Трампа «так и не состоялось».

СМИ сообщают, что общественность получит доступ к декларациям Трампа в течение следующих нескольких дней. Сначала документы будут отредактированы.

СМИ заявили, что обнародование налоговых деклараций Трампа — это почти завершение четырехлетней судебной борьбы, которую демократы развернули против Трампа.

Ранее Курсор писал, что организация Трампа признана виновной в мошенничестве с налогами. Присяжные признали два юридических лица в компании Дональда Трампа виновными по 17 пунктам обвинения, включая обвинения в сговоре и фальсификацию деловых документов.

Курсор писал, что Верховный суд постановил, что Трамп должен передать налоговые декларации комитету Конгресса. Верховный суд США постановил, что бывший президент Дональд Трамп должен передать свои налоговые декларации комитету Палаты представителей, который запрашивает их более трех лет.

Кроме этого, СМИ раскрыли тайны Трампа. CNN публикует выдержки из интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Наша редакция писала, что ФБР обнаружило у Трампа документы о ядерном потенциале другой страны — СМИ.

Напомним, что Трамп подаст в суд на Минюст: «Быть президентом — это ад».