Контрнаступление Украины: Зеленский рассказал о новых успехах ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области освобождены Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка. Об этом сообщил Зеленский.

Силы обороны Украины в Херсонской области за сутки освободили от российских оккупантов еще три населенных пункта.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении, 5 октября.

Были освобождены три села – Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка.

«Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка. Движение продолжается», — сказал Зеленский.

Также он отметил воинов воздушных сил, которым удалось сбить 6 дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые используют российские оккупанты.

Ранее Курсор писал, что 4 октября Владимир Зеленский сообщил об освобождении от российских оккупантов 8 сел в Херсонской области.

Под контроль украинской власти вернулись такие села: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровка и Давыдов Брод.

«Курсор» сообщал также, что у Зеленского отреагировали на предложение Маска отдать Крым россии.

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