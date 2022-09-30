Контрнаступление Украины: Зеленский сообщил об успехах ВСУ в Донецкой области

В Генеральном штабе ранее сообщили, что Силы обороны Украины проводят операцию по окружению войск противника в районе Лимана в Донецкой области.

Силы обороны Украины освободили поселок Ямполь в Донецкой области.

Об этом в своем вечернем обращении 30 сентября сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Особо хочу отметить бойцов 10-й горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях. А также военнослужащих 214 отдельного стрелкового батальона ССО и 103 отдельной бригады территориальной обороны за освобождение Ямполя. Спасибо подразделениям нашей разведки ГУР МО и СБУ», – сказал Зеленский.

Также он отметил, что украинские силы преуспевают на Лиманском направлении.

“У нас существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом достаточно публичной информации. Все слышали происходящее в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла”, – сказал Зеленский.

Ямполь освобожден. Лиман, судя по всему, окружен. Как-то не работают "референдумы", да? pic.twitter.com/5S1HvQ9Ka7 — IanMatveev (@ian_matveev) September 30, 2022

В Генеральном штабе ранее сообщили, что Силы обороны Украины проводят операцию по окружению войск противника в районе Лимана.

Ранее Курсор сообщал о том, что Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Курсор писал о том, что сегодня, 30 сентября, российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

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