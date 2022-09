Король Чарльз ІІІ первым из британских монархов выступил на валлийском языке

Король Чарльз III обратился к парламенту Уэльса на валлийском языке во время своего первого визита в страну в качестве монарха.

Об этом сообщает ВВС.

В частности, король Чарльз ответил на соболезнования, которые ему выразил премьер-министр Уэльса Марк Дрейкфорд в связи со смертью королевы Елизаветы II.

В своей речи король отметил, что Уэльс всегда занимал особое место в сердце его матери, что для него было огромной честью долгое время быть принцем Уэльским и что принц Уильям – его сын, которому теперь достался этот титул, – испытывает глубокие чувства к валлийцам.

King Charles III has addressed the Senedd in Welsh on his first visit to the country as monarch.

King Charles said in Welsh: «I know the Senedd and people of Wales share my sadness. Wales had a special place in her heart.»

