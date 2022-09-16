Король Чарльз ІІІ первым из британских монархов выступил на валлийском языке

В своем обращении к парламенту Уэльса Чарльз ІІІ сказал, что его сын, принц Уильям, которому теперь достался титул принца Уэльского, испытывает глубокие чувства к валлийцам.

Король Чарльз III обратился к парламенту Уэльса на валлийском языке во время своего первого визита в страну в качестве монарха.

Об этом сообщает ВВС.

В частности, король Чарльз ответил на соболезнования, которые ему выразил премьер-министр Уэльса Марк Дрейкфорд в связи со смертью королевы Елизаветы II.

В своей речи король отметил, что Уэльс всегда занимал особое место в сердце его матери, что для него было огромной честью долгое время быть принцем Уэльским и что принц Уильям – его сын, которому теперь достался этот титул, – испытывает глубокие чувства к валлийцам.

King Charles III has addressed the Senedd in Welsh on his first visit to the country as monarch. King Charles said in Welsh: «I know the Senedd and people of Wales share my sadness. Wales had a special place in her heart.» Latest: https://t.co/BP4jNj9xyT pic.twitter.com/zOG8IWB0CL — Sky News (@SkyNews) September 16, 2022

Как сообщал Курсор, в центре Лондона снова разрешили присоединяться к очереди на прощание с королевой Британии Елизаветой II в Вестминстерский зал. Пауза продолжалась около шести часов из-за слишком большого количества людей.

Отмечается, что присоединение к очереди закрыли около полудня и открыли около 19 часов по киевскому времени. При этом желающих присоединиться предупреждают, что ждать своей очереди, возможно, придется более 24 часов, а если количество людей в очереди снова станет чрезмерным, присоединение могут остановить еще раз.

Также Курсор информировал о том, что в Вестминстерском дворце продолжается прощание с королевой Елизаветой II. Британцы и гости города выстроились в очередь, чтобы лично отдать дань уважения Ее Величеству. А те, кто не имеет возможности сделать это лично, могут проследить за процессией в прямом эфире.

Люди готовы часами стоять в очереди и даже ночевать на улице, ради того, чтобы зайти в дворец и пройти мимо гроба королевы.

Также мы писали о том, что на похороны королевы Елизаветы II приедут около 500 высокопоставленных высокопоставленных лиц со всего мира. Но приглашения не были отправлены представителям всего трех стран.