Король Чарльз III встретится с президентом Украины

Сегодня король Чарльз проведет аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил Букингемский дворец.
В рамках неожиданного визита Зеленский сегодня прибывает в Великобританию, чтобы выступить перед парламентом и встретиться с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военнослужащими, которых обучают британские вооруженные силы.
Какие-либо подробности встречи британского короля и президента Украины пока не сообщаются.
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Напомним, что главный союзник путина заявил, что «больше не будет скрывать» намерения вторгнуться в еще одну страну.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.