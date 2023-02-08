Король Чарльз III встретится с президентом Украины

Это первый визит Зеленского в Британию после вторжения россии.

Сегодня король Чарльз проведет аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил Букингемский дворец.

В рамках неожиданного визита Зеленский сегодня прибывает в Великобританию, чтобы выступить перед парламентом и встретиться с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военнослужащими, которых обучают британские вооруженные силы.

Какие-либо подробности встречи британского короля и президента Украины пока не сообщаются.

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Напомним, что главный союзник путина заявил, что «больше не будет скрывать» намерения вторгнуться в еще одну страну.

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