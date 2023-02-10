Король Чарльз пришел в мечеть в дырявых носках

Не известно, сказал ли кто-то монарху, что у него дырявый носок, но, уверены, он бы воспринял это с присущим ему чувством юмора.

Король и королева встретились с представителями общественности и посетили историческую мечеть на Брик-лейн. Зайдя внутрь мечети, Чарльз III по традиции снял обувь, и оказалось, что носок на его правой ноге был немного порван, так как разошелся по шву.

Об этом информирует портал ТСН.

Не известно, сказал ли кто-то монарху, что у него дырявый носок, но, уверены, он бы воспринял это с присущим ему чувством юмора.

Король, как известно, славится своей бережливостью и часто надевает пальто и костюмы, которые носил много лет назад. Некоторые из них он надевал считаные разы, как, например, серый костюм Anderson & Sheppard, который хранится в его гардеробе с 1984 года и в котором он вел к алтарю Меган Маркл во время их свадьбы с принцем Гарри.

Тогда редактору британского Vogue Эдварду Эннинфулу Чарльз рассказал, что надевает этот костюм лишь несколько раз в год летом и хочет, чтобы у таких вещей продолжалась жизнь.

Бережливый подход Чарльза к одежде понять можно. Но с носками явно случился конфуз, так как выглядят они новыми.

Кстати, королева Камилла появилась на этом мероприятии в белом пальто от Fiona Clare, которое ранее уже носила на рождественский концерт принцессы Уэльской.

Ранее Курсор писал, что Чарльз III отметил Хануку с пережившими Холокост: в сети показали видео его танцев.

Напомним, мы сообщали, что короля Чарльза ІІІ снова забросали яйцами.