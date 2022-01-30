Коронавирус добрался до последнего незараженного места на Земле

С начала пандемии коронавируса в 2020 году удаленный тихоокеанский архипелаг Кирибати полностью закрыл свои границы, чтобы избежать проникновения инфекции. Но недавно стало известно, что коронавирус добрался и туда.

Так, в январе 2022 года власти решили разрешить въехать в государство 54 гражданам, которые уехали еще до пандемии. Каждый из них был проверен на наличие коронавируса три раза на Фиджи, все тесты показали негативный результат. Несмотря на это, они все равно просидели на карантине несколько дней.

Об этом сообщили The Guardian.

И вот уже по прилету на территорию острова у более чем половины пассажиров очередной тест показал положительный результат. Затем 36 случаев очень быстро переросли в 250 по всей стране.

Власти объявили чрезвычайное положение. Правительство ввело полный локдаун, открыли несколько карантинных объектов, а также объявили комендантский час.

Отметим, что ранее в Кирибати сообщали всего о двух случаях заражения коронавирусом за все время пандемии. Больными были два члена корабля, которому так и не разрешили пришвартоваться в местном порту.

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