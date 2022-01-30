Медики рассказали, кто чаще попадает в больницу с Омикроном

Ученые из США сравнили статистику госпитализаций с коронавирусом среди привитых и непривитых людей. В данном исследовании учитывались только случаи заболевания штаммом Омикрон.
Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболевания США.
Вся информация была собрана при помощи системы COVID-NET из более 250 учреждений неотложной помощи в 14 штатах.
Как оказалось, люди с двумя прививками в возрасте 50-64 лет были госпитализированы в 46 раз чаще, чем те, кто получил также бустерный укол.
Также было зафиксировано в 52 раза больше госпитализаций среди людей в возрасте старше 65 лет.
По словам ученых, вакцинация бустерной прививкой снижает риск попасть в больницу с Омикроном на 98 процентов.
Ранее Курсор сообщал, что врачи рассказали, как помочь себе при Омикроне. Часто симптомы Омикрона почти не отличаются от симптомов простуды. Поэтому врачи рекомендуют лечить легкую форму в домашних условиях. Для этого необходимо иметь в аптечке жаропонижающие, болеутоляющие средства, назальный спрей и пастилки для горла.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что итальянские ученые рассказали о новом варианте штамма коронавируса Омикрон. Итальянские специалисты больше месяца назад выделили новую разновидность вируса, так называемый «омикрон-2», но «не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного «омикрону-1».
Еще напомним, что у переболевших коронавирусом обнаружили новую опасную патологию.
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