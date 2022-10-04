Корпус стражей исламской революции начал артиллерийскую атаку на севере Ирака

Сухопутные войска КСИР во вторник утром в очередной раз обстреляли базы «террористических групп», используя артиллерию и беспилотники.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал артиллерийскую атаку на севере Ирака.

Об этом сообщает портал Maariv со ссылкой на иракские средства массовой информации.

«Корпус стражей исламской революции нанес артиллерийский удар по северу страны», — говорится в сообщении.

Тем временем портал News.am информирует, что КСИР нанес очередной удар по позициям террористических групп в Иракском Курдистане.

«Сухопутные войска КСИР во вторник утром в очередной раз обстреляли базы террористических групп в приграничных районах провинции Западный Азербайджан, используя артиллерию и беспилотники», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в конце сентября Иран осуществил атаку на севере Ирака на фоне «беспорядков в хиджабах», в ходе которых уже погиб 41 человек. Исламская Республика также угрожала США, которые, по ее словам, способствуют нестабильности внутри страны.

До этого Курсор писал о том, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудил США, потому что те, по его словам, поддерживают участников митингов, протестующих из-за смерти молодой девушки, задержанной «полицией нравов».

«Мирный протест – право каждой нации. Однако, вмешательство США в дела Ирана и поддержка «мятежников» в реализации их проекта дестабилизации явно противоречит дипломатическим посланиям Вашингтона к Ирану о необходимости ядерной сделки и установлении стабильности в регионе», – заявил Амир Абдоллахиян.

Ранее Курсор информировал о том, что президент Ирана Ибрагим Раиси резко раскритиковал участников акций протестов и пообещал жестоко подавить любые проявления свобод на улицах. По его словам, власть не будет смягчать давление со стороны правоохранительных структур.