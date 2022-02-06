Косатки учат друг друга красть рыбу у людей — ученые

С 2010 по 2017 годы количество косаток-воров вокруг островов Крозе увеличилось с 17 до 43. Исследователи считают, что животные продолжат воровать рыбу и будут осваивать этот навык все быстрее.

Международная группа ученых провела исследование, чтобы выяснить, как между собой общаются косатки.

Результаты нового исследования были опубликованы в Biology Letters.

Во время своего исследования исследователи провели подсчет количества косаток, которые подплывали близко к людям ради рыбы. Чтобы сделать это, исследователи изучили большое количество фотографий косаток, сделанных рыболовами, учеными и туристами.

Дело в том, что у каждой косатки на теле есть уникальный узор, по которому их можно различить, соответственно, по снимкам можно было определить, сколько косаток заплывает на эту территорию.

Как оказалось, количество косаток, которые начинали воровать рыбу у людей, увеличилось. При этом количество самих животных у берегов островов Крозе в Индийском океане осталось примерно на том же уровне. Ученые предположили, что все дело в том, что старые косатки учат молодых, как правильно воровать рыбу у людей.

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