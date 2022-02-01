Ученые рассказали, почему домашние кошки уходят от хозяев перед смертью

По словам экспертов, умирающие коты, как правило, уходят недалеко, так как они слишком слабы и у них мало энергии, чтобы выдержать долгое путешествие.

Хозяева кошек не раз замечали, что больные коты, которые уже чувствуют, что скоро умрут, пытаются уйти из дома. И вот эксперты решили рассказать о том, почему четвероногие любимцы имеют такую привычку.

Об этом сообщает портал Senior Cat Wellness.

Сообщается, что у экспертов пока нет достаточного количества информации о том, чтобы точно заявить, что коты чувствуют именно приближение своей кончины. Однако они могут четко определить, когда у них возникает чувство слабости, плохое самочувствие.

По словам ученых, кошки могут иметь желание побыть в одиночестве. При плохом самочувствии у них появляется желание убежать и спрятаться. Они прибегать к необходимой изоляции для того, чтобы переждать кризисные период или, если все действительно плохо, дождить свои последние часы.

Чаще всего кошки убегать в кусты или прячутся под автомобилями. Также они могут уйти в лесной массив, заброшенное здание, подвал, если такие рядом есть.

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