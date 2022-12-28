Кремль: мир возможен, но при одном условии

Пресс-секретарь кремля* дмитрий песков заявил журналистам во вторник, что никакой «мирный план» с Украиной не может быть заключен до тех пор, пока последняя не примет четыре новых региона, оккупированных россией.

«Ни один план, не учитывающий эти реалии, не может претендовать на мирность», — подчеркнул представитель. Замечания прозвучали в ответ на инициативу президента Украины Владимира Зеленского разработать «мирный план» и провести «мирный саммит» в феврале 2023 года.

Между тем Зеленский подчеркнул, что для достижения сторонами каких-либо мирных договоренностей не должно быть никаких компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности Украины.

Зеленский отметил, что чем дольше будет продолжаться война, «будет больше родителей, которые будут жить ради мести». По этой причине он подчеркнул, что не может быть «справедливого мира».

Президент Украины также подтвердил недавно, что крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock Inc. будет инвестировать в восстановление Украины.

Лидер сказал, что общался с представителями компании и отметил, что специалисты BlackRock уже помогают Украине структурировать фонд восстановления. «Я получил очередное подтверждение того, что бизнес развитого мира верит в нашу победу и готов инвестировать в наше восстановление, — сказал Зеленский. — Мы уже готовимся к участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там будет представлена ​​позиция и перспективы Украины».

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Напомним, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения.

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