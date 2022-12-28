Путин думал, что быстро победит Украину — генерал США

По словам бывшего главнокомандующего силами Североатлантического Альянса в Европе генерала в отставке Джеймса Джонса, президент российской федерации владимир путин думал, что он быстро справится с Украиной, начиная полномасштабную войну, но реальность оказалась иной.

Об этом он сказал в интервью Грузинской службе «Голоса Америки«.

Джонсон заявил, что россия потерпела поражение уже сегодня. Он добавил, что сейчас Украине очень важна военная помощь, которую страна получает от западных союзников. В частности, если страны-союзники будут продолжать предоставлять военную помощь и будут делать это более оперативно, то для россии это не принесет ничего хорошего.

«НАТО как Альянс сейчас намного сильнее, намного сплоченнее. Это то, чего меньше всего хотел путин. Если поддержка, которую Альянс оказывает Украине, останется твердой и постоянной, то это не сулит России ничего хорошего», — сказал генерал.

По словам генерала, у путина были иные планы — он думал, что война будет короткая и Альянс не отреагирует на нее.

«Способность союзников обучать и оснащать украинскую армию была медленной в начале, но сейчас она достигла определенного ритма, который гораздо более обнадеживает. россия была вынуждены отступить, хоть она и не признает этого, но это понимают в военном сообществе, в НАТО, и в США. Я думаю, что многие, вероятно, были удивлены ее неудачами», — добавил он.

Генерал выразил надежду, что война, развязанная россией против Украины, закончится уже в 2023 году.

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