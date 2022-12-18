Кремль продвигал идею применения ядерного оружия через западные СМИ — Киев

Манипуляции направлены на то, чтобы внушить украинцам мнение о том, что возвращение утраченной территории несет в себе ядерную угрозу и вынудить прекратить сопротивление российской агрессии.

На этой неделе через иностранных спикеров и медиа кремлевская пропаганда пыталась продвигать пророссийский нарратив о «возможности применения россией* ядерного оружия против Украины/Запада».

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Там отмечают, что «враждебные Telegram-каналы дезинформировали, что, по мнению The Washington Post, попытка Украины вернуть Крым якобы может спровоцировать путина применить ядерное оружие». Целью таких действий, по данным ЦПД, является внушение украинцам мнения о том, что возвращение утраченной территории несет в себе ядерную угрозу.

«Издание The New York Post утверждало, что путин готовит мощную ядерную ракету «Ярс», способную поразить США и Великобританию. Целью манипуляции является распространение мнения о том, что дальнейшая помощь стран Запада делает их «законной целью для российского удара». Турецкое издание Yeni Şafak утверждало, что нападения неизвестных беспилотников на военные объекты в россии могут заставить путина применить ядерное оружие. Манипуляция направлена на то, чтобы вынудить украинцев прекратить сопротивление российской агрессии», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, при каких условиях война в Украине может подойти к концу.

«Как минимум, что я вам могу сказать с абсолютной точностью. Вы знаете, что не вся территория «донецкой народной республики» освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому как минимум нужно будет освободить всю территорию «донецкой народной республики», – сказал он.

Курсор писал ранее, что из-за вторжения на территорию Украины российская федерация начала испытывать трудности, в частности экономические.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!