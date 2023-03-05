Непростая ситуация на Тайване и в Гонконге: в Китае выступили с новым заявлением

В Китае заявили, что достигнут прогресс в урегулировании кризисов на Тайване и в Гонконге.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян во время 14-го Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) отметил, что Пекин добился прогресса в решении вопросов, связанных с Гонконгом, Макао и Тайванем, за последние пять лет.

Ли подчеркнул, что Закон о национальной безопасности помог Гонконгу перейти от «хаоса» к «хорошему управлению», добавив, что остров вступает в «новую фазу процветания». Говоря о Тайване, Ли призвал предпринять значительные шаги в борьбе с сепаратизмом и внешним вмешательством, а также работать над мирным разрешением напряженности.

Ранее на этой неделе Пекин раскритиковал Соединенные Штаты за одобрение новой сделки с Тайванем по поставке оружия и призвал их прекратить вмешательство во внутренние дела Китая.

Кроме того, на собрании министр промышленности и информационных технологий (MIIT) страны Цзинь Чжуанлун заявил, что китайская рабочая группа, занимающаяся тестированием технологии шестого поколения (6G), уже стремится к укреплению международного сотрудничества в целях активизации исследований и разработок (НИОКР) системы.

Он сказал, что в настоящее время в Китае насчитывается более 575 миллионов пользователей технологии пятого поколения (5G). Он также подчеркнул, что половина секторов страны, таких как электроэнергетика, горнодобывающая промышленность, порты и большие самолеты, используют 5G.

Также в ходе заседания премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что правительство увеличит финансирование развития полупроводников и других отраслей промышленности в 2023 году почти на 50% по сравнению с 2022 годом до 13,3 млрд юаней, или 1,9 млрд долларов.

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