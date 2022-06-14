Крупнейшие банки США остановили операции с госдолгом россии — СМИ

Администрация президента США Джо Байдена еще на прошлой неделе запретила инвесторам США покупать действующие и новые долговые обязательства россии.

Крупнейшие инвестиционные банки Соединенных Штатов — JPMorgan Chase и Goldman Sachs — больше не занимаются обслуживанием государственного долга россии* на вторичном рынке.

Об этом пишет Bloomberg.

Подчеркивается, что Министерство финансов Соединенных Штатов запретило проводить операции указанным финансовым учреждениям.

До этого распоряжения американского Минфина JPMorgan Chase и Goldman Sachs активно занимались торговлей российским госдолгом и обслуживали сделки как с продавцами, которых хотели выйти из долговых активов рф, так и с заинтересованными покупателями долговых обязательств россии. Однако после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля спрос на операции резко снизился. Сейчас эти инвестиционные банки полностью остановили все операции.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что седьмой пакет антироссийских санкций ЕС должен включать ограничения для всех российских банков, в том числе и Газпромбанк.

Ранее Курсор писал, что сегодня Евросоюз отключает три российских банка от SWIFT. С сегодняшнего дня, 14 июня, Европейский союз отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT.

Также сообщалось, что российскую федерацию ждет дефолт: названа дата. 27 мая было сроком совершения выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 (71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро соответственно). Однако рф ничего не заплатила.

Курсор также сообщал, что в Казахстане открыли компанию, чтобы помогать россии обходить санкции.

Напомним, что ЕС обнародовал план на 210 млрд. евро по отказу от российских энергоносителей.