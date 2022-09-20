Крупнейший турецкий банк отказался работать с российской системой «Мир»

В понедельник, 19 сентября, представители финансового учреждения заявили, что приостанавливают использование российской платежной системы «Мир» после того США ввели санкции против физических и юридических лиц, которых обвиняют в помощи *москве в обходе финансовых санкций.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что на прошлой неделе Соединенные Штаты Америки ввели санкции против исполнительного директора Национальной системы карточных платежей (НСПК) Банка россии, которая управляет системой «Мир». Американская сторона заявила, что стремится привлечь российское правительство к ответственности за вторжение 24 февраля и продолжающуюся войну в Украине.

Журналисты сообщают, что 19 сентября, произошло падение акций кредитора примерно на 10%, а также снижение банковского индекса Стамбульской фондовой биржи более чем на 9%. Вследствие этого сработали автоматические выключатели индекса и торги были временно приостановлены.

В банке İşbank заявили, что стремятся вести деятельность, которая будет соответствовать национальным и международным законам, правилам и принципам коммерческой деятельности.

Ранее мы рассказывали том, что США и ЕС усиливают давление на Турцию из-за обхода антироссийских санкций. Это сделано для борьбы с уклонениями от санкций против рф на фоне беспокойства, что банковский сектор Турции – потенциальный «бекдор» для незаконного финансирования.

«Давление на Турцию происходит в тот момент, когда западные столицы ориентируются на более жесткое внедрение существующих санкций, а не на введение новых мер. Это подтверждает, что экономические санкции, введенные после вторжения путина в Украину, не нанесли экономике россии существенный ущерб. Однако, устранение лазеек … сжимает линии финансирования кремля», – рассказали журналисты.

Утверждается, что США сосредоточились на банках, которые интегрированы в российскую систему внутренних платежей «мир». Известно, что крупнейшие турецкие банки, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank, являются членами платежной системы «мир», которую разработал центральный банк россии в качестве национальной альтернативы Visa и Mastercard.

Ранее мы рассказывали, что Турция осудила США за решение по эмбарго на поставки оружия Кипру.