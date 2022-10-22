Лапид поздравил новую премьер-министра Италии: главные месседжи

Глава правительства рассчитывает на совместную работу с Джорджей Мелони по укреплению связей между Иерусалимом и Римом, в том числе в международных организациях.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил вступившую в должность премьер-министра Италии Джорджу Мэлони.

Об этом сообщает портал Maariv.

«Я рассчитываю на совместную работу по укреплению связей между Иерусалимом и Римом, а также на международной арене, в том числе в международных организациях в связи с борьбой против антисемитизма в Европе и на Ближнем Востоке», — отметил Лапид.

Он также поздравил нового министра иностранных дел Италии Антонио Таджани, «верного и старого друга Государства Израиль», со вступлением в должность.

Как сообщал Курсор, сегодня, 22 октября, председателя партии «Братья Италии» Джорджу Мелони привели к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.

Перед этим в пятницу, 21 октября, президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил Мелони сформировать коалиционное правительство Италии. Она это сделала и объявила имена всех 24 министров.

На утренней встрече Мелони была вместе с двумя потенциальными партнерами по будущей коалиции – лидером правопопулистской «Лиги» Маттео Сальвини и бывшим премьером Сильвио Берлускони.

В течение 11-минутной встречи председатель партии «Братья Италии» Джорджу Мелони заверила Матареллу, что в коалиции правых и ультраправых партий единодушно придерживаются точки зрения, что главой итальянского правительства должна стать именно Мелони.

В новое правительство входят три партии: помимо «Братьев Италии», это «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!», официальной главой которой является Антонио Таяни, а неофициальной –Сильвио Берлускони. Сальвини и Таяни стали вице-премьерами. Таяни также получил должность министра иностранных дел, а Сальвини – министра инфраструктуры.

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