СМИ узнали, как Болгария помогла Украине в начале полномасштабного вторжения рф

СМИ сообщают, что в начале полномасштабного вторжения россии* Болгария поставляла критически важное оружие и топливо.

Сообщается, что власти Болгарии негласно поставляла Украине топливо и комплектующие к советским образцам оружия. Все это делалось тайно, чтобы предотвратить срыв поставок со стороны пророссийских политиков в болгарском правительстве.

Об этом сообщает Welt.

В издании пишут, что в первые месяцы войны ВСУ испытывали острый дефицит топлива и боеприпасов советских калибров. Болгария решила помочь. Так как большая часть болгарских элит занимали пророссийскую позицию, Софии играть роль и показывать, что она не вооружает Украину. Но все это было «дымовой завесой».

На основе интервью с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, бывшим премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым и его министром финансов Ассеном Василевым журналисты смогли воссоздать «картину того, как Болгария вмешалась в брешь» и через посредников помогала Киеву критически необходимым оружием, боеприпасами и дизтопливом в 2022 году.

Издание пишет, что правительство Болгарии не заключало с Украиной межправительственные сделки, а вместо этоголоналадив поставки через посреднические компании в Болгарии и за рубежом. Военные товары сначала направлялись в Румынию, Венгрию и Польшу, а уже оттуда в Украину. В частности, почти треть боеприпасов, необходимых ВСУ в начале войны, доставлялись из Болгарии.

«Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в Украину и временами покрывала 40% потребностей Украины», — сказал экс-министр финансов страны.

Кулеба подтвердил эти данные, отметив, что без помощи Болгарии россия смогла бы захватить больше сел и городов.

СМИ пишут, что все поставки из Болгарии в Украину финансировались США и Великобританией.

Ранее Курсор писал, что путин выступит с важным заявлением о войне в Украине. Член оккупационных властей Запорожской области владимир рогов анонсировал выступление путина.

Кроме этого, израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине. Эксперт отмечает, что путин в курсе, что ракетные удары по Украине не приносят желаемого результата.

Наша редакция писала, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

Bloomberg: путин в войне сделал ставку на бедных и малоимущих россиян. рф продолжает отправлять солдат на фронт в Украину, потому что ее армия несет большие потери. Но путин сделал ставку в войне на самых нуждающихся граждан, мотивируя их большими выплатами.

Курсор также сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!