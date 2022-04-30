Лавров требует от США и НАТО прекратить поставки оружия Украине

Сергей лавров в новом интервью заявил, что США и НАТО должны прекратить вооружать Украину, если они заинтересованы в урегулировании кризиса.

Министр иностранных дел россии* вновь призвал США и НАТО прекратить поставки оружия Украине, если они «действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса».

Об этом сообщает Aljazeera.

«Если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, то в первую очередь они должны проснуться и прекратить поставлять киевскому режиму оружие и боеприпасы», — заявил сергей лавров в интервью официальному китайскому информационному агентству.

США и ряд европейских стран поставили Украине оружие на миллиарды долларов для борьбы с российской агрессией. Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины.

Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от продолжения военной помощи Киеву, обвиняя США в том, что они «подливают масла в огонь» войны.

Ранее кремль назвал поставки Западного оружия Украине угрозой европейской безопасности.

Лавров заявил, что «специальная военная операция проходит строго по плану».

Ранее редакция нашего сайта писала, что эксперты рассказали, что россия сменила тактику войны в Украине.

Кроме того, Курсор сообщал, что политолог рассказал, что будет с россией в будущем.

Еще напомним, что украинские военные сбросили с дрона гранату прямо в люк российской военной машины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!