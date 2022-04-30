Эксперты рассказали, что россия сменила тактику войны в Украине

Наступление армии россии* на востоке Украины завязло. Так, происходят попытки прорвать линию фронта возле Харькова, чтобы окружить силы ВСУ. Однако у них не получается этого сделать. Более того, на Херсонском направлении украинские военные смогли продвинуться ближе к Херсону.
Об этом сообщает издание ERR.ee со ссылкой на эстонских военных экспертов.
По словам специалистов, сейчас российская армия начала активнее использовать артиллерию. Она применяет ее практически в каждом наступлении. Самое напряженное положение сейчас на Харьковском и Изюмском направлениях. Там россияне пытаются прорвать оборону, чтобы окружить группировку ВСУ на Донбассе.
В Луганской и Донецкой областях украинские защитники держатся достойно, не давая прорвать оборону. Отметим, что оборонные линии были созданы еще в 2014 году.
Эксперты утверждают, что в определенной мере там уже началась позиционная война.
Ранее редакция Курсора сообщала, что украинские военные сбросили с дрона гранату прямо в люк российской военной машины.
Кроме того, наш сайт писал, что в сети сравнили аптечки ВСУ и армии рф.
Еще напомним, что израильский полевой госпиталь прекращает работу в Украине спустя шесть недель после открытия.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!