Эксперты рассказали, что россия сменила тактику войны в Украине

По мнению эстонских военных, следующая неделя станет определяющей, и россия попытается прорвать оборону Украины на восточном фронте и взять основные силы ВСУ в котел.

Наступление армии россии* на востоке Украины завязло. Так, происходят попытки прорвать линию фронта возле Харькова, чтобы окружить силы ВСУ. Однако у них не получается этого сделать. Более того, на Херсонском направлении украинские военные смогли продвинуться ближе к Херсону.

Об этом сообщает издание ERR.ee со ссылкой на эстонских военных экспертов.

По словам специалистов, сейчас российская армия начала активнее использовать артиллерию. Она применяет ее практически в каждом наступлении. Самое напряженное положение сейчас на Харьковском и Изюмском направлениях. Там россияне пытаются прорвать оборону, чтобы окружить группировку ВСУ на Донбассе.

В Луганской и Донецкой областях украинские защитники держатся достойно, не давая прорвать оборону. Отметим, что оборонные линии были созданы еще в 2014 году.

Эксперты утверждают, что в определенной мере там уже началась позиционная война.

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